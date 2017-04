ஓபிஎஸ் அணி இணைப்பிற்கு டிடிவி தினகரன் வரவேற்பு… ஆலோசனைக்கு பின் செங்கோட்டைன் தகவல்

ஓபிஎஸ் அணி, சசிகலா அணியுடன் இணைவதை டிடிவி தினகரன் வரவேற்றுள்ளார் என்று கல்வித் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TTV Dinakaran has welcomed OPS team to join again, said education minister Senkottaiyan.