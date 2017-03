டிடிவி தினகரன் ஆர்.கே. நகரில் இரட்டை இலை சின்னத்தில்தான் போட்டியிடுவார் - நவநீதகிருஷ்ணன்

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் டிடிவி தினகரன் இரட்டை இலை சின்னத்தில்தான் போட்டியிடுவார் என்று அதிமுக எம்.பி நவநீதகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK MP Navaneethakrishnan has said that TTV DInakaran will contest in ADMK's official symbol in the RK Nagar by election