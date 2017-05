ரஜினி அரசியலுக்கு வரட்டும்.. ஆனா சிஸ்டம் சரியில்லன்னு எப்டி சொல்லலாம்- பாய்ந்த திண்டுக்கல் சீனிவாசன்

ரஜினி அரசியலுக்கு வந்துவிட்டு போகட்டும். ஆனால் சிஸ்டம் சரியில்லை என்றும் சொல்வதை தவறு என்று அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Minister Dindigual Srinivasan has attacked Actor Rajinikanth’s political speech in Coimbatore.

Other articles published on May 21, 2017