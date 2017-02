ஒரே நாளில் 500 முறை கொலை மிரட்டல்.. அதிர்ந்து போன லியோனி.. போலீசில் புகார்

லியோனியின் செல்போனுக்கு பாமக தரப்பில் இருந்து 500க்கும் மேற்பட்ட கொலை மிரட்டல்கள் வந்ததாக கூறப்படுகிறது. திண்டுக்கல் டிஎஸ்பியிடம் லியோனி புகார் கொடுத்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Dindigul I.Leoni got life threaten from PMK cadres and he filed case with district DSP.