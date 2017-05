ஸ்டாலினை முதல்வராக்க தான் ஓபிஎஸ் முயற்சி செய்கிறார்.. அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் குற்றச்சாட்டு ஸ

தமிழகத்தில் நடைபெறும் போராட்டங்களின் பின்னணியில் ஓ.பன்னீர்செல்வமும், மு.க.ஸ்டாலினும் உள்ளதாக அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கூறியுள்ளார்.

Minister Dindugal seenivasan Accusation on former chief minister O.Pannerselvam

