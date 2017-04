122 எம்எல்ஏக்கள் இருக்கோம்... ஸ்டாலினால் ஒன்னும் செய்ய முடியாது - திண்டுக்கல் சீனிவாசன்

ஸ்டாலினால் குறுக்கு வழியில் ஆட்சிக்கு வர முடியாது... அவரால் ஒன்னும் பண்ண முடியாது என்று அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Forest Minister Dindugul Srinivasan spokes press person about Pon.Radhakrishnan statement. We are unity,MK Stalin would not break ADMK MLAs and add minister Srinivasan.