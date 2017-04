டிடிவி தினகரன் ராஜினாமா? மழுப்பிய திண்டுக்கல் சீனிவாசன்

டிடிவி தினகரனை நேரில் சந்தித்து செங்கோட்டையன் ஆலோசனை நடத்தினார். அப்போது டிடிவி தினகரனை ராஜினாமா செய்ய வலியுறுத்தப்பட்டதா என்ற கேள்விக்கு திண்டுக்கல் சீனிவாசன் மழுப்பலான பதிலையே அளித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Senior ministers, Dindugal Srinivasan and KA Sengottaiyan arrive at Dinakaran's residence. They claim to be there to apprise Dinakaran about last night's developments.