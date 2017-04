ஆர்கே நகரில் அடுத்த அஸ்திரம் ஏவும் தினகரன் - திமுக மாஜி அமைச்சர்களுக்கு வலை!

ஆர்கே நகரில் முகாமிட்டுள்ள திமுக மாஜி அமைச்சர்களையும் வளைத்துப் போடுவதில் தினகரன் தரப்பு படுமும்முரமாக இருக்கிறதாம்.

English summary

TTV Dinakaran Team now approaching the DMK's Ex Ministers who were campain in RK Nagar.