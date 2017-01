பெண்கள், கர்ப்பிணிகளை தாக்கியது ஏன்? போலீசாருக்கு இயக்குநர் அமீர் சரமாரி கேள்வி

தமிழகம் முழுவதும் ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவாளர்கள் மீது போலிசார் தடியடி நடத்தியதற்கு இயக்குநர் அமீர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். ஜல்லிக்கட்டு போராளிகள் மீது பதியப்பட்டுள்ள வழக்கை வாபஸ் பெற வேண்டும் என்றும

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 16:38 [IST]

English summary

Director Amir has condemned police batons on jallikattu supporters. Amir demanding to withdraw the case was registered on the protesters.