தமிழர்களின் உணர்வுகளோடு விளையாட வேண்டாம்.. இயக்குனர் பாரதிராஜா எச்சரிக்கை

சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற உண்ணாவிரதத்தில் இயக்குனர் பாரதிராஜா கலந்து கொண்டார். அப்போது, ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிரான முடிவெடுத்து தமிழர்களின் உணர்வுகளோடு விளையாட வேண்டாம்.

English summary

Director Bharathi Raja demanded to lift ban on Jallikattu in protest held at Chepauk in Chennai.