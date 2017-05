ஹைட்ரோகார்பன் திட்டம் தொடங்க யாராவது வந்தா செம மாத்து விழும்- இயக்குனர் கௌதமன் ஆவேசம்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டப் பணிகளைத் தொடங்குவதற்காக யாராவது வந்தால் அவர்களை விரட்டியடிப்போம் என்று இயக்குனர் கௌதமன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Tn Director Gautaman conveys his support to neduvasal protestors and also told that if officers came to implement hydrocarbon project at Neduvasal will be thrown out.