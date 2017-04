புழல் சிறையில் இயக்குநர் கௌதமன் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் வாபஸ்

சென்னை கிண்டி கத்திபாரா மேம்பாலத்துக்கு பூட்டு போட்டு போராட்டம் நடத்தியதாக கைது செய்யப்பட்ட இயக்குநர் கௌதமன் உள்பட 6 பேரும் புழல் சிறையில் மேற்கொண்டு வந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, April 16, 2017, 17:56 [IST]

English summary

Director Gowthaman with students and youth movement members, locked kaththipara bridge. They were arrested and put in puzhal jail. They gets back the hunger strike after prison authorities held talks with them.