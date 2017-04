கிண்டி மேம்பாலத்தை பூட்டிய இயக்குநர் கவுதமனை தே.பா. சட்டத்தில் உள்ளே போடுங்கள்-சொல்கிறார் எச்.ராஜா

சென்னை: விவசாயிகளுக்காக ஆதரவாக கிண்டி மேம்பாலத்தில் பூட்டுப் போட்டு போராடிய இயக்குநர் கவுதமனை தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய வேண்டும் என பாகஜவின் தேசிய செயலாளர் எச்.ராஜா கூறியுள்ளார்.

தமிழக விவசாயிகள் டெல்லியில் 32 ஆவது நாளாகப் போராடி வருகின்றனர். ஆனால் இன்று வரை அவர்களுடைய கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றபப்டவில்லை. ஆனால் பாஜக தேசிய செயலாளர் அப்போராட்டத்தை கேவலமாக விமர்சித்துப் பேசி வருகிறார்.

விவசாய போராட்டத் தலைவர் அய்யாக்கண்ணுவை ஆடி கார் வைத்திருக்கார், நூறு ஏக்கர் நிலம் வைத்திருக்கிறார் என்று கூறி அவரை அவமானப்படுத்தினார். அடுத்து,'அய்யாக்கண்ணு அவருடைய நண்பர்களுடன் டெல்லியில் அர்ந்திருக்கிறார்' என விவசாயிகளின் போராட்டத்தைக் கொச்சைப்படுத்தினார்.

இந்நிலையில் விவசாயிகளை, பிரதமரை சந்திக்க ஏற்பாடு செய்கிறோம் என்று ஏமார்றியது டெல்லி போலீஸ். இதனால் விரக்தியடைந்த விவசாயிகள் டெல்லி சாலையில் நிர்வாணமாக ஓடினர்;புரண்டனர். இதைக் கண்டு மொத்த இந்தியாவும் கொதித்தது.

Director Gowthaman should be put under NSA. His source of funds which is suspected to all over the world has to be probed