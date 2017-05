அண்டிப் பிழைக்க வந்தவர்களுக்கு அதிகாரம்.. விழித்துக் கொள்வானா தமிழன்?.. பொங்கும் தங்கர்பச்சான்!

இது குறித்து இயக்குனர் தங்கர்பச்சான் விழித்துக் கொள்வானா தமிழன் என்று தனது முகநூல் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

English summary

Director Thankarbachan says that unity is the only strenght for Tamilians and in this critical situation may tamilians unite together