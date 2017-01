ஜல்லிக்கட்டுக்கு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் வரை போராட்டம் ஓயாது- கவுதமன்

ஜல்லிக்கட்டு பிரச்சனையில் நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் வரை போராட்டம் ஓயாது என திரைப்பட இயக்குநர் கவுதமன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Director Va. Gouthaman supports Jallikattu protest in Chennai. We are not stop protest says Va. Gouthaman Anguished by the continuing ban on Jallikattu for the third year in a row, the people in some villages in Madurai district observed the festival as Black Pongal.