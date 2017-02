சசிகலா, இளவரசி, சுதாகரனை "அன்போடு" வரவேற்கத் தயாராகும் பரப்பன அக்ரஹாரா சிறை!

சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில், சசிகலா, இளவரசி, சுதாகரன் ஆகிய 3 பேரும் குற்றவாளி என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Parappana Agrahara prison in Karnataka is getting ready for Sasikala and others after Superme Court verdict today.