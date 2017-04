ஆர்.கே. நகரில் லஞ்சம் கொடுக்கும் தினகரனை தகுதி நீக்கம் செய்க - சசிகலா புஷ்பா

ஆர்.கே. நகரில் வாக்காளர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுக்கும் டிடிவி தினகரனை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று ராஜ்யசபா எம்.பி சசிகலா புஷ்பா மனு அளித்துள்ளார்.

English summary

Sasikala Pushpa has urged the EC to disqualify TTV Dinakaran from contesting election.