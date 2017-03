எடப்பாடி பழனிச்சாமி 4 அமைச்சர்களை தகுதியிழப்பு செய்யக்கோரி வழக்கு - ஏப்ரல் 11க்கு ஒத்திவைப்பு

முதல்வர், அமைச்சர்களை தகுதியிழப்பு செய்யக்கோரி தொடரப்பப்பட்ட வழக்கு ஏப்ரல் 11ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Madras High Court Madurai Bench adjourned the Public Interest Litigation (PIL) was filed in seeking to disqualify Tamil Nadu Chief Minister Edappadi K.Palaniswami and four of his Cabinet Colleagues for their alleged breach of Constitutional provisions.