முதல்வராகக் கூடாது சசிகலா... ஆன்லைன் பெட்டிஷனுக்கு மக்களிடையே அமோக ஆதரவு!

அதிமுக பொதுச்செயலாலளர் சசிகலா முதல்வராக நியமிக்கப்படுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தொடங்கப்பட்டுள்ள ஆன்லைனின் பெட்டிசனுக்கு அமோக ஆதரவு கிடைத்துள்ளது. இதுவரை ஒருலட்சத்து ஐம்பதினாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 14:00 [IST]

English summary

Tamil Arasan PSR India petitioning President of India.Dissolve TN govt and Stop Sasikala from becoming Tamilnadu CM.