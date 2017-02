ஆட்சியை கலைங்க ஆளுநரே! .... எடப்பாடிக்கு எதிராக மக்கள் கொந்தளிப்பு

தமிழக அரசை கலைக்க வேண்டும் என்றும் மறு தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்று சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

Hereafter the Conditions of 122 MLAs in their districts.Won the #voteofconfidence but lost the ppls Confidence😠 #DissolveTNgovt #TnPolitics pic.twitter.com/IX8H23812f

English summary

122 MLAs cant decide our fate where 7 crore people against it. Re election is the only way you can show that this country is still true to Democracy. Pls save TN twitter trending in Dissolve tn govt in trending.