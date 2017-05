சசி கோஷ்டிக்கு தொடர்ந்து கப்பம் கட்டுகிறதா மதுபான ஆலைகள்? ஐடி அதிகாரிகள் கண்காணிப்பு

சசிகலா கோஷ்டிக்கு மதுபான ஆலைகள் கப்பம் கட்டுகின்றனவா? என்பது குறித்து ஐடி அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

According to the sources Distilleries who are supplying to TASMAC now under IT Scanner.