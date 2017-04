ஆர்.கே. நகரில் முதன் முறையாக.. கள்ள ஓட்டுக்களை தடுக்க எவ்ளோ பெரிய பூத் சிலிப்

ஆர்.கே. நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வாக்களிக்க உள்ள வாக்காளர்களின் புகைப்படம் தெளிவாகத் தெரியும் வகையில் பெரிய அளவிலான பூத் சிலிப் அச்சடிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை வாக்காளர்களுக்கு வழங்கும் பணி நேற்று தொடங்

English summary

Distribution of voters’ booth slip was begun in R K Nagar constituency yesterday.