முதல்வர் எடப்பாடியார் தலைமையில் மாவட்ட செயலாளர்கள் பரபர ஆலோசனை! - வீடியோ

முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்து வருகிறது. இதிலிரட்டை இலை மீட்பு, கட்சி பதவி மாற்றம்குறித்து ஆலோசிக்கப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Admk office district secretary meeting with CM is going on. And meeting will be continue for three days.