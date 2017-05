வெளிச்சத்திற்கு வரும் சசிகலா தம்பி திவாகரன்... திருத்துறைப்பூண்டி கோவில் தேரோட்டத்தில் உற்சாகம்!

திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியில் பிறவி மருந்தீஸ்வரர் கோவில் தேரோட்டத்தில் உற்சாகமாக பங்கேற்று வடம் பிடித்தார்.

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 11:09 [IST]

Sasikala's brother Divakaran participate Car festival in Tiruthuraipoondi, Tiruvarur.

