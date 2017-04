மூத்த துணைப் பொதுச்செயலர் பதவி கேட்கும் திவாகரன்.. அதிர்ச்சியில் சசிகலா

அதிமுகவின் மூத்த துணைப் பொதுச்செயலராக தம்மை நியமிக்க வேண்டும் என சசிகலாவிடம் அவரது சகோதரர் திவாகரன் நெருக்கடி கொடுத்து வருகிறாராம்.

English summary

According to sources said that Sasikala's brother Divakaran also demanding ADMK's Senior Deputy General Secretary post.