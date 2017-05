இளவரசி மகன் விவேக்கு அதிமுக து.பொ.செ. பதவி தரவே கூடாது.. சசியை மிரட்டும் திவாகரன்

இளவரசி மகன் விவேக்குக்கு அதிமுக துணைப் பொதுச்செயலர் பதவி தர சசிகலா சகோதரர் திவாகரன் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Sasikala brother DIvarakaran strongly opposed to give the Deputy General Secretary post to Ilavarasi Son Vivek.