ஜெ. மரணம் முதல் தினகரன் வரை- அத்தனை சர்ச்சை ஃபேஸ்புக் பதிவுகளையும் நீக்கிய திவாகரன் மகன் ஜெயானந்த்!

ஜெயலலிதா மரணம் முதல் தினகரன் வரையிலான சர்ச்சைக்குரிய அத்தனை ஃபேஸ்புக் பதிவுகளையும் ஒரேடியடியாக அழித்திருக்கிறார் திவாகரன் மகன் ஜெயானந்த்.

English summary

Sasikala's brother Divakaran son Jayanandh deleted the all controversial posts in his Face Book Page.