அதிமுகவின் எழுச்சி நாயகன் இவர்தானாம்... அதகள பிறந்த நாள் கொண்டாட்டங்கள்

அதிமுகவின் எழுச்சி நாயகன் என்ற அடைமொழியுடன் அமர்க்களமாக பிறந்த நாளை கொண்டாடி இருக்கிறார் திவாகரன் மகன் ஜெயானந்த்.

English summary

Sasikala's Brother Divakaran son Jeyanandh who wants to lead ADMK party celebrated his birthday on Tuesday.