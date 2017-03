டிடிவி தினகரன் நடவடிக்கைகளால் திவாகரன் அப்செட்.. ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனை

டிடிவி தினகரன் மேல் அதிருப்தியில் உள்ள திவாகரன், வேட்பாளரை மாற்றியே தீருவேன் என ஆதரவாளர்களிடம் கூறி வருகிறார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Diwakaran upset over T.T.V.Dinakaran's decision to contest in the R.K.Nagar by election, says sources.