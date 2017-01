தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு.. போராட்டக்காரர்களுக்கு தடியடி.. கி. வீரமணி கடும் கண்டனம்

தமிழகம் முழுவதும் தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு நடத்தியவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தினர். இந்த சம்பவத்திற்கு கி.வீரமணி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

DK leader K. Veeramani condemned police atrocities on Jallikattu supporters, who stage protest to lift ban on Jallikattu today.