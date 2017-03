ஆர்.கே.நகர் தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளர் வடசென்னை மா.செ. மதிவாணன்: விஜயகாந்த்

ஆர்.கே.நகர் தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளராக வடசென்னை மாவட்ட செயலர் மதிவாணன் போட்டியிடுவார் என விஜயகாந்த் அறிவித்துள்ளார்.

English summary

DMDK leader Vijayakanth has announced that the North Chennai Distritct Secretary Mathivanan as a Candidate in RK Nagar Byelection.