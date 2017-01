விரலில் மை வைத்து பணம் வசூல்.. விஜயகாந்த் மீது தேமுதிக தொண்டர்கள் அதிருப்தி

கட்சித் தொண்டர்களுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்ளும் விஜயகாந்த், போட்டோ எடுத்துக் கொள்ள ஒருவருக்கு ரூ.100 என கட்டணமும் நிர்ணயம் செய்துள்ளாராம்.

English summary

DMDK cadres upset over Vijayakanth activities while meeting him.