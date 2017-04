அரசியலில் போணியாகவில்லை.. மீண்டும் சினிமா பக்கம் ஒதுங்கும் விஜயகாந்த்

ஆயிரம் கனவுகளோடு அரசியலுக்கு வந்த கேப்டன் இனிமேல் புரட்சி கலைஞர் என்ற பட்டத்தோடு சினிமாவில் மீண்டும் வலம்வருவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பையே ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

DMDK chief Vijayakanth go back to cinema as he faild to yeild fruit in politics.