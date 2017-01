ஜல்லிக்கட்டு.. ஜன.9ல் அலங்கநல்லூரில் தேமுதிக போராட்டம்: விஜயகாந்த் அறிவிப்பு

ஜல்லிக்கட்டு நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி வரும் 9ஆம் தேதி அலங்காநல்லூர் வாடிவாசல் அருகே தேமுதிக சார்பில் போராட்டம் நடத்தப்படும் என அக்கட்சியின் தலைவர் விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMDK leader Vijayakanth announce that on 9th of January the party is going to conduct protest to urge permission for Jallikattu. Vijayakanth seeks public support for this protest.