தேமுதிக நகர செயலாளர் சரவணன் கொலை வழக்கு: சரணடைந்த நான்கு பேருக்கு 7 நாள் நீதிமன்ற காவல்

காஞ்சிபுரம் தேமுதிக நகர செயளாலர் சரவணன் கொலை வழக்கில் நான்கு பேர் காட்பாடி நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMDK functionary saravanan murder case, 4 people have surrendered before the Katpadi court.