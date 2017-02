அரிய வகை கடல்வாழ் உயிரினங்களை பாதுகாக்க குரல் கொடுக்காதது ஏன்? பீட்டாவுக்கு விஜயகாந்த் நறுக் கேள்வி

கச்சா எண்ணெய் கசிவில் சிக்கி செத்து மடியும் கடல்வாழ் உயிரினங்களை பாதுகாக்க பீட்டா அமைப்பு ஏன் குரல் கொடுக்கவில்லை என தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMDK leader Vijayakanth accuses that the lack of modern technical equipments is reason to removing oil slowely. Vijayakanth asked peta that why they did not rise voice to protect rare species of marine creatures?