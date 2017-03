கடனில் தள்ளாடும் தமிழகத்தை கடனாளியாக்குகிறது நிதிநிலை அறிக்கை.. விஜயகாந்த் தாக்கு

தமிழக அரசின் நிதிநிலை அறிக்கை கடனில் தள்ளாடும் தமிழகத்தை கடனாளியாக ஆக்குகிறது என விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

DMDk leader vijayakanth slammed the budget of ADMK saying it had nothing for development of the State.