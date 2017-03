கற்சிலை மாதிரி போஸ் கொடுத்த "கேப்டன்".. நொந்துபோன தொண்டர்கள் !

தொண்டர்கள் குடும்பத்துடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்ட விஜயகாந்த் சிலை போல் அமர்ந்திருந்தது அவரது தொண்டர்களிடையே ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

DMDK leader was sitting like a statue to pose for a photograph for party workers in a party function.