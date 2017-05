அம்மா.. அம்மான்னு யாராச்சும் சொன்னீங்க அவ்வளவு தான்.. மீண்டும் நாக்கை துறுத்திய விஜயகாந்த்!

அம்மா அம்மானு யாராசுக்கம் சொன்னால் அவ்வளவு தான் என்று தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் தமாசு செய்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 14:13 [IST]

English summary

DMDK President Vijayakanth gets angry over Questions about EPS and OPs and warned don't say Amma, Amma hereafter