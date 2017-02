விரைவில் வரப் போகும் சட்டசபைத் தேர்தலைச் சந்திக்க முதல் ஆளாக தேமுதிக தயார்!

தமிழகத்தில் நிலையான ஆட்சி அமையும் வகையில் சட்டசபை தேர்தல் விரைவில் வரும் என்றும் தேர்தலை சந்திக்க தேமுதிக தயாராக உள்ளதாக விஜயகாந்த் மனைவி பிரேமலதா கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, February 24, 2017, 17:44 [IST]

English summary

DMDK women wings leader Premalatha told that reporters in Coimbatore, no stable government in TamilNadu, We are ready to face in assembly election.