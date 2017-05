திமுக பரம யோக்கியனா? வைர விழா கருணாநிதிக்கு அல்ல.. அரசியல் ஆதாயத்திற்குதான்: பொன். ராதாகிருஷ்ணன்

வைர விழா கருணாநிதிக்காக நடத்தப்படவில்லை என மத்திய இணை அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 10:53 [IST]

English summary

Central Minister Pon Radhakirshnan accuses that DMK Acting as good. Platinum jubilee is for only political concern, not for Karunanidhi, Pon.Radhakirshnan said.