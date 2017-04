ஆர்கே நகரில் வீதிவீதியாகச் சென்று மக்களைச் சந்திக்கும் மு.க.ஸ்டாலின்!

ஆர்கே நகரில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் மருது கனேஷுக்காக வீதிவீதியாகச் சென்று பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார் திமுக செயல் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின்.

English summary

Dmk Acting leader Mk Stalin done canvass for his candidate Marudhu Ganesh. Mk Stalin went every street of Rk nagar and people gave a warm welcome to him