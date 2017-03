பழி தீர்த்த ஸ்டாலின்.. ஜெயலலிதா விதைத்ததை அறுவடை செய்யும் அதிமுக அரசு!

திமுகவை பற்றி குறிப்பிட்டு வெளியிடும் அனைத்து அறிக்கைகளிலும், மைனாரிட்டி திமுக அரசு என்றே குறிப்பிடுவார். ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலான அதிமுக அரசை,பினாமி அரசு என்று அழைக்க தொடங்கியுள்ளார்.

English summary

DMK action president M.K.Stalin, calls AIADMK gvt as benami government. Once Jayalalitha called DMK is minority government.