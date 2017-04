விட்டுவிடுவோமா? ஓட்டுக்கு ரூ2,000.. டார்கெட் 20,000 வாக்காளர்கள்... கரன்சிகளுடன் களமிறங்கிய திமுக!

அதிமுக கோஷ்டிகளுக்கு சளைக்காமல் திமுகவும் பணப்பட்டுவாடாவில் களமிறங்க உள்ளது. ஓட்டுக்கு ரூ2,000 கொடுக்கும் முடிவில் இருக்கிறதாம் திமுக.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK also planning to distribute money to Voters in RK Nagar bypoll.