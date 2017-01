நீட் தேர்வுக்கு எதிராக திமுக போராட்டம் நடத்த உள்ளது. ஜனவரி 20-ல் திமுக போராட்டம் நடைபெற உள்ளது.

English summary

DMK will hold protest against NEET and Centre's new education policy on Jan 20.