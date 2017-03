மாணவர் முத்துக்கிருஷ்ணன் குடும்பத்துக்கு திமுக ரூ. 1 லட்சம் நிதியுதவி

ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் ஆய்வு படிப்பு படித்து வந்த தமிழக மாணவர் முத்துக்கிருஷ்ணன் தற்கொலை செய்து கொண்டதற்கு இரங்கல் தெரிவித்த திமுக, அவரது குடும்பத்திற்கு ரூ.1 லட்சம் நிதியுதவியை வழங்கியுள்ளத

English summary

Salem DMK MLA Rajendiran has given Rs. 1 Lakh as financial assistance for Muthukrishnan's family.