ஜெ.வை எப்படியெல்லாம் சசிகலா கொச்சைப்படுத்தினார் தெரியுமா... போட்டுத் தாக்கும் ஐ பெரியசாமி

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவை எப்படியெல்லாம் சசிகலா கொச்சைப்படுத்தினார் என்பதை தீபாவிடம் கேட்டால் அவர் பக்கம் பக்கமாக சொல்வார் என்று திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் திண்டுக்கல் ஐ பெரியசாமி கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK deputy general secretary Dindigul I Periyasamy has attacked Sasikala for her slam against DMK working president MK Stalin.