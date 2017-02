சென்னை வள்ளுவர் கோட்டம் உண்ணாவிரதத்தில் செல்வி, துர்கா ஸ்டாலின் பங்கேற்பு

சட்டசபையில் திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீதான தாக்குதலை கண்டித்து சென்னையில் நடைபெற்று வரும் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் திமுக தலைவர் கருணாநிதி மகள் செல்வி, ஸ்டாலின் மனைவி துர்கா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

English summary

DMK began its hunger strike protest over ruckus in Tamil Nadu Assembly.