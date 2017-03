ஆர்கே நகரில் நாடார் சமூக வாக்குகளை மலைபோல நம்பும் திமுக!

ஆர்கே நகர் தொகுதியில் நாடார் சமூக வாக்குகளை மலைபோல நம்பியுள்ளதாம் திமுக. இதற்காக நாடார் சமூக தலைவர்களுக்கும் வலைவிரித்துள்ளதாம் திமுக.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

According to the RK Nagar Sources, DMK Strongly believed that they will catch 40,000 Nadar community voters in RK Nagar by election.