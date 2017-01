ஜல்லிக்கட்டு: ஆளுநர் உரையை புறக்கணித்து சட்டசபையில் திமுக வெளிநடப்பு

தமிழக சட்டசபையில் ஆளுநர் உரையை புறக்கணித்து எதிர்கட்சித்தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK boycotts assembly citing use of force against Jallikattu protesters